Budăi: Salariul minim trebuie să crească Marius Budai a declarat ca salariul minim pe economie trebuie sa creasca, iar pensiile ar trebui sa fie majorate de la 1 ianuarie cu mai mult de 5,1%, cat prevede legea. PSD urmeaza sa prezinte un nou pachet socio-economic saptamana viitoare. Potrivit unor surse citate de Antena 3, este luata in calcul majorarea salariului minim pana la 2.850 de lei sau chiar 3.000 de lei. „In acest pachet avem si masuri sociale si masuri economice. In primul rand, grija noastra a fost indreptata catre preturile din energie, astfel incat populatia, pentru iarna 2022-2023 sa nu aiba preturi modificate. Vorbesc… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a anunțat astazi majorarea pensiilor, dar și a salariilor. El susține ca este vorba despre o majorare de 5,1% a pensiilor, insa in momentul in care se va lua decizia finala, aceasta va fi anunțata. „De la 1 ianuarie 2022 am avut o majorare a pesiei minime cu 25% si o…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca salariul minim trebuie sa creasca in Romania. El a mai precizat ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada, scrie news.ro . Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca exista certitudinea ca saptamana viitoare va…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care prevede majorarea salariilor din sectorul bugetar incepand cu 1 august, impactul fiind in jur de 2 miliarde lei, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Marius Budai .„Astazi, Ministerul Muncii a propus spre dezbatere Guvernului si au fost si aprobate…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, 26 august, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara ca, din punctul sau de vedere, se impune o remaniere guvernamentala pana la sfarsitul acestui an. „Stiu si avem o monitorizare a fiecarui ministru din actualul guvern – si PSD, si PNL, la fel cum o are, cred, si prim-ministrul. Din punctul meu…

- Dolarul a urcat marți la 4,9391 lei, cel mai mare curs de schimb inregistrat in Romania, pe fondul unei creșteri accentuate și pe piețele financiare internaționale. Ieri, 1 dolar era cotat la 4,8926. La inceputul anului dolarul american era cotat la 4,3559 lei, informeaza Mediafax. Dolarul traverseaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca se asteapta la ”niveluri ridicate” ale cazurilor de COVID-19 in aceasta vara in Europa. In acest sens, OMS a cerut monitorizarea indeaproape a virusului dupa triplarea cazurilor zilnice in decurs de o luna. ”Pe masura ce tarile din Europa au ridicat…

- Guvernul a decis ca toți pensionarii cu venituri sub 2000 de lei sa incaseze in luna iulie 700 de lei in plus. Mnistrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca a taloanele pe luna iulie au inceput sa fie deja tiparite. „A inceput tiparirea taloanelor de pensie aferente lunii iulie, care conțin ajutorul financiar…