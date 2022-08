Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care prevede majorarea salariilor din sectorul bugetar incepand cu 1 august, impactul fiind in jur de 2 miliarde lei, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Marius Budai .„Astazi, Ministerul Muncii a propus spre dezbatere Guvernului si au fost si aprobate…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri, cresterile salarile in sistemul public. Marius Budai a fost intrebat la finalul sedintei de Guvern ce inseamna aceste majorari. “In general, majorarile vor fi in jurul sumei de 150 de lei la angajati si sunt angajati care vor primi si mai putin, iar in afara…

- Guvernul Ciuca adopta astazi, 26 august, ordonanța care majoreaza salariile la stat. Lefurile vor crește pentru bugetarii care nu au beneficiat de majorari salariale in ultimii ani, dupa ce legea a fost inghețata. Creșterile salariale vor fi achitate din septembrie, iar cei mai mulți bani vor merge…

- Ministerul Muncii a publicat in transparența decizionala noua forma a OUG privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Toți bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii salarizarii vor primi o patrime dintre suma prevazuta in aceasta grila și salariile…

- Fondurile destinate angajarii somerilor in varsta de peste 45 ani, a ucenicilor, a somerilor unici sustinatori ai familiilor monoparentale sau someri de lunga durata vor fi suplimentate, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Marius Budai. Astfel, bugetul MMPS, la capitolul „Asistenta…

- Incepand cu luna august, potrivit proiectului de Ordonanta aprobat de catre Ministerul Muncii salariile bugetariilor vor creste cu 15-. Cei care vor mai beneficia de aceste majorari salariale sunt si anagajatii Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor si cei ai Institutului National de Statistica.…

- Salariile in domeniul bugetar urmeaza a fi majorate incepand cu 1 august, potrivit unui proiect recent publicat de Ministerul Muncii in sectiunea transparenta decizionala. Proiectul prevede acordarea in sectorul public incepand cu luna august 2022, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea unui ajutor de 700 lei pentru pensionarii din sistemul public si militar cu venituri sub 2.000 lei/luna, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. Am adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de 700 de lei…