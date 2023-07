Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) a inceput procedura legala privind retragerea acreditarii pentru centrele de ingrijire si asistenta din Afumati si Voluntari ale Asociatiei „Sf. Gabriel cel Viteaz”. Aici, batranii erau ținuți in condiții inimaginabile, flamanzi și fara ingrijire…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a anunțat ca batranii din acest municipiu vor beneficia de un centru de asistența de zi. Catalin Coman a spus ca municipalitatea a depus un proiect extrem de important pentru Falticeni, pentru construcția și dotarea unui centru de zi de asistența și recuperare,…

- Deputații au votat in cea de-a doua lectura proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023. Modificarea are drept scop aducerea indicatorilor de venituri și cheltuieli in corespundere cu cei incluși in proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului…

- Greva japoneza in unitațile sanitare și de asistența sociala sociala din Maramureș, incepand cu data de 7 iunie, alaturi de membrii Sanitas, toți angajații unitaților sanitare și de asistența sociala din judetul nostru poarta insemnele de greva pe toata perioada negocierilor de la Guvern. Anunțul a…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) a anunțat joi ca salariile de baza ale personalului din sanatate și asistența sociala, precum și din aparare, ordine publica și securitate naționala vor fi majorate incepand cu 1 iunie. Guvernul a aprobat o Ordonanța de urgența care completeaza legislația…

- Federatia SANITAS anunta ca salariatii din sistemul sanitar si de asistenta sociala intra in greva japoneza, incepand de miercuri. Sindicalistii au mai multe revendicari la negocierea contractului colectiv de munca, intre care deblocarea posturilor si aplicarea grilei de salarizare. Sindicalistii au…

- Sindicalistii au trimis un mesaj, ”in atentia decidentilor politici”, in care le cer acestora sa nu se lase amagiti de faptul ca se incepe cu o greva japoneza.”Nu va lasati amagiti, greva japoneza anuntata de membrii SANITAS din Sanatate si Asistenta sociala incepand cu data de 7 iunie este un semnal…

- Consiliul Național al Federației SANITAS intrunit in sedinta extraordinara, miercuri, 10 mai 2023, a analizat situația angajaților din Sanatate și Asistența sociala, in contextul in care actuala guvernare CONTINUA SA NU IȘI ONOREZE angajamentele asumate și sa tergiverseze adoptarea unor soluții satisfacatoare…