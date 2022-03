Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ridicarea starii de alerta. Cu toate acestea, susține oficialul,unele recomandari de baza ar trebui sa fie urmate de romani. E vorba despre recomandari, ceva obligatoriu.

Astazi, 8 martie, este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Ministerul Sanatații va clarifica reglementarile privind certificatul digital și PLF. Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19,…

Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care vine in sprijinul refugiatilor ucraineni, dar si in cel al mediului de afaceri romanesc, a anuntat, luni, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. 'Guvernul a adoptat o OUG care vine in sprijinul refugiatilor ucraineni,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a scris, luni, pe Facebook, ca Guvernul a modificat legislatia pentru ca toti cetatenii ucraineni care intra in tara noastra si doresc sa se angajeze sa o poata face fara niciun aviz sau restrictie. "Contam pe sprijinul Uniunii Europene pentru a ne ajuta cu decontarea…

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca starea de alerta in Romania nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie.

Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, luni, ca a semnat contractul de asistenta cu Banca Mondiala pentru imbunatatirea sistemului de pensii. „Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019,…

Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In ședința s-au stabilit și masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii maștii medicale sau FFP2. In cadrul ședinței…

- Angajații din Poliție și din penitenciare au protestat joi la Palatul Parlamentului. Alaturi de actuali și foști polițiști, la protest participa și o delegație de formata din circa 100 de membri ai Federației Sanitas. Cele doua grupuri de sindicaliști au organizat un miting, nemulțumite ca Guvernul…