- Guvernul va aproba vineri majorarea salariilor in sistemul public, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, care a mentionat ca aceasta crestere este “in concordanta” cu disponibilitatea bugetara. “Astazi vom aproba cresterea salariilor in sistemul public. Este o crestere in concordanta cu disponibilitatea…

- Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta care prevede majorarea salariilor din sectorul bugetar incepand cu 1 august, impactul fiind in jur de doua miliarde lei, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Muncii.

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri, cresterile salarile in sistemul public. Marius Budai a fost intrebat la finalul sedintei de Guvern ce inseamna aceste majorari. “In general, majorarile vor fi in jurul sumei de 150 de lei la angajati si sunt angajati care vor primi si mai putin, iar in afara…

- Salariul minim ar putea fi din nou majorat, iar pentru angajații care lucreaza cu fonduri europene sunt pregatite sporuri. Asta, deși majorarea salariala de 50% a fost eliminata din ordonanța data de guvern. Ministrul Muncii a vorbit in exclusivitate la Realitatea PLUS despre inechitațile din sistemul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, la Digi24, ca o analiza privind diferențele salariale intre mediul privat și cel de la stat ar trebui sa aiba in vedere calificarile – „mai inalte” in sectorul bugetar – și declararea corecta a veniturilor. ‘Trebuie o discuție onesta. Sunt doua chestiuni,…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa discute pe 6 iulie sesizarile USR in legatura cu proiectele de lege privind majorarile salariale din sistemul public, au precizat, joi, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Uniunea Salvati Romania a anuntat, miercuri, ca a depus doua sesizari la Curtea Constitutionala…

