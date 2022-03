Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat luni, 21 martie, ca reducerea cu 5% a contributiei pentru asigurari sociale , propusa de presedintele PNL, Florin Citu, va fi pusa in practica daca se va lua aceasta decizie politic, in coaliția de guvernare. „Daca decide coalitia, o punem in aplicare.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca in cazul in care coalitia de guvernare decide reducerea contributiei pentru asigurari sociale (CAS) cu 5%, masura va fi pusa in aplicare. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este de acord cu reducerea CAS, Budai a spus: „Daca decide coalitia, o…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, la Parlament, ca nu exista nicio reforma intarziata din punctul de vedere al ministerului pe care il conduce si i-a raspuns astfel lui Florin Citu, care a lasat sa se inteleaga ca Budai nu doreste sa faca reformele prevazute in PNRR.

- In contextul majorarii inflației, statul este obligat sa majoreze Indicatorul Social de Referința (ISR), ceea ce inseamna ca toate veniturile calculate in funcție de acest reper se maresc, de la 1 martie. Vestea ca romanii vor primi mai mulți bani de luna viitoare este imbucuratoare, insa nu sunt sume…

- In urma discutiilor din sedinta coalitiei, plafonarea pretului la energie ar urma sa ramana in vigoare si sa se prelungeasca pentru o perioada de timp, iar Guvernul sa caute si alte masuri pentru a mentine preturile la energie. De asemenea, liderii coalitiei au ajuns la un acord de principiu si pe reducerea…

- Coaliția de guvernare are in vedere reducerea TVA-ului si a CAS-ului Foto: gov.ro Coalitia de guvernare are în vedere pentru perioada urmatoare masuri de reducere a TVA si a contributiei angajatilor la asigurarile sociale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, insista de…

- Florin Cițu și Marcel Ciolacu au ajuns luni, la un consens pe tema facturilor la energie pentru perioada aprilie-decembrie 2022. Intr-o intalnire fața in fața, președintele PNL și cel al PSD au cazut de acord sa propuna la viitoarea ședința a Coaliției ca soluție pentru facturile la energie reducerea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca jaloanele din Planul National de Redresare si Rezilienta sunt in grafic si vor fi implementate, adaugand ca PNRR se va renegocia in momentul in care coalitia de guvernare va lua aceasta decizie, informeaza AGERPRES . Budai a fost intrebat care este…