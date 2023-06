Budăi a dezvăluit strategia referitoare la pensiile speciale Varsta de pensionare va crește in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale. Va crește perioada la care se va raporta calculul și, de asemenea, se va majora treptat și perioada petrecuta in activitatea respectiva. In acest fel cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv. Afirmațiile despre categoriile de pensii speciale au fost facute miercuri, de catre ministrul propus al Muncii, Marius Budai, dupa audierile de la comisiile de specialitate reunite, din Senat și Camera Deputaților. Noutați la categoriile de pensii speciale „In primul rand va crește varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Marius Budai: Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor pensiilor speciale. Vor ”converge” catre sistemul contributiv Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Ministrul Muncii , Marius Budai, a anuntat ca, crește treptat varsta de pensionare la 65 de ani, pentru toți romanii. Marius Budai a spus ca in urma discutiilor cu reprezentantii Comisiei Europene, privind reforma pensiilor , a fost agreata cresterea treptata a varstei de pensionare pentru toti romanii…

- „Creșterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii, pana la varsta de 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucreaza in Romania, va trebui sa fie echivalent, sa nu fie deosebiri intre cei care lucreaza in anumite sisteme și cei care lucreaza in sistemul public de…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Marius Budai (PSD), ministrul Muncii, a declarat joi, pentru B1 TV, ca jalonul din PNRR privind reforma pensiilor speciale trebuie indeplinit și va fi indeplinit. El a exclus posibilitatea ca Romania sa piarda bani din PNRR pentru ca nu-și indeplinește aceasta obligație.…

- Amendamentele la Legea pensiilor speciale au fost discutate in comisiile de specialitate din Senat, iar propunerea legislativa a trecut de acest for. Varianta actuala a legii a fost trimisa la Banca Mondiala, pentru analiza, a anunțat astazi, la Iași, ministrul Muncii, Marius Budai. El a mai spus ca,…