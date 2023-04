Stiri pe aceeasi tema

- PSD propune sistarea temporara a importurilor de cereale din Ucraina, in condițiile in care fermierii romani intampina dificultați majore. Romania nu ar fi prima țara europeana care a luat aceasta decizie, Polonia blocand importul de cereale din Ucraina. ”PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe…

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de…

- Demisia intervine chiar in ziua in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima sa vizita oficiala la Varsovia de la inceputul razboiului. Henryk Kowalczyk a declarat ca a decis sa renunte la functie din cauza deciziei Comisiei Europene de a prelungi importurile fara taxe vamale pentru…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, cer premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa presedintei…

- Eurodeputatul PNL si prim-vicepresedintele partidului Dan Motreanu confirma, referitor la acordarea compensatiilor de catre UE pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina, ca tara noastra va primi cea mai mica suma. Motreanu citeaza in acest sens ”primele informații” și da vina…

- ”Sunt dezamagit de modul in care Ministerul Agriculturii a negociat acordarea compensatiilor pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina. Din primele informatii, tara noastra va primi cea mai mica suma, de 10 milioane de euro, comparativ cu Polonia, care primeste 30 de milioane…