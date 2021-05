Momente de maxima bucurie pentru Alexandro Matias. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a aflat in urma cu ceva timp ca sora lui, stabilita in Viena, urmeaza sa devina mama din nou, fiind gravida in cateva luni cu gemeni, mai exact, o fetița și un baiețel. Și pentru ca nu avea rost sa pastreze o asemenea fericire doar pentru el, „protejatul” lui Alex Velea a facut public anunțul, la Antena Stars.