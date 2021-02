Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Rusiei se confrunta cu un val de caderi de zapada exceptionale, o „apocalipsa” alba fiind anuntata pentru weekend, pe fondul valului de frig care a lovit Europa, informeaza AFP, citata de Agerpres. Departamentul de de transport din Moscova a facut apel vineri la locuitori sa evite deplasarile.…

- Caderi de zapada exceptionale s-au abatut vineri asupra Moscovei, o "apocalipsa" alba fiind anuntata pentru weekend, pe fondul valului de frig care a lovit Europa, informeaza AFP. In pofida mobilizarii a 13.500 de masini de deszapezit, departamentul de transport din Moscova a facut apel…

- Panda Ding Ding din Gradina Zoologica din Moscova a profitat pe dealul acoperit de zapada, unde a organizat un saniuș. Ding Ding și-a dat seama ca un tobogan acoperit cu zapada ar putea servi drept pista de schi. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a criticat duminica ”arestarile masive” din timpul protestelor pro-Navalnîi din Rusia și „utilizarea disproporționata a forței” împotriva protestatarilor și jurnaliștilor, relateaza AFP."Oamenii trebuie sa poata exercita…

- Acoperit de un strat subtire de zapada, centrul Moscovei a devenit in anumite zone o adevarata citadela asediata, dupa ce zeci de politisti antirevolta au fost desfasurati, cu scuturi si bastoane la vedere. IULIA NAVLANAIA, ARESTATA Un fapt rar, mai multe strazi si statii de metrou din capitala rusa…

- Moscova nu se pregateste in niciun fel pentru inaugurarea noului presedinte ales american Joe Biden miercuri la Washington, dar conteaza pe relatii bune cu Statele Unite ale Americii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS, potrivit…

- Criticul Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost reținut duminica de poliția rusa la controlul pașapoartelor, dupa ce s-a întors în Rusia din Germania, pentru prima data dupa ce a fost otravit în vara, scrie Reuters. Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG—…

- Doi zimbri au fost filmați in mediul lor natural, in Parcul Natural Vanatori Neamț, in timp ce se luptau pe un teren acoperit un zapada. "Un adevarat fight club", așa au numit imaginile reprezentanții Romsilva, care a facut publice imaginile.