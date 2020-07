Bucurie nejustificată Uneori oamenii se bucura anticipat gandindu-se ca vor putea vinde pielea ursului din padure și uita ca mai intai trebuie sa prinzi ursul, sa-l jupoi, sa-i tabacești pielea, sa cauți un cumparator potrivit și abia dupa aceea poți sa-l vinzi, daca, bineințeles, afacerea este legala. Așa și cu bucuria bieților romani, dupa ce […] Articolul Bucurie nejustificata apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

