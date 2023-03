Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza una dintre cele mai iubite și apreciate familii din lumea mondena. Cei doi nu ezita sa fie transparenți și sa impartașeasca fanilor momente din viața lor prin intermediul rețelelor de socializare. In urma cu puțin timp, Tavi Clonda a facut publica o fotografie…

- Ambasada Turciei la Bucuresti a transmis un mesaj in care mulțumește Romaniei pentru ajutorul oferit dupa devastatorul cutremur. Mesajul vine in contextul in care o echipa de sprijin din Romania a fost trimisa sa ajute la cautarea victimelor.

- Minuni in lanț pentru Alexia, adolescenta de 15 ani care a fost implicata intr-un grav accident rutier in Pașcani și careia medicii i-au replantat brațele! Tanara a fost externata astazi din spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, iar mama ei a transmis un mesaj emoționant pentru medicii care au…

- Zi de naștere speciala in lumea showbiz-ului romanesc. Andreea Marin a implinit 48 de ani. Mult indragita vedeta de televiziune a publicat, in primele ore ale zilei de joi, 22 decembrie, un mesaj emoționant dedicat celor care i-au fost aproape in vremurile grele, precum și fanilor sai de pe rețelele…

- Informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Andreea Antonescu a nascut, luni, 19 decembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre frumoasa vedeta, pe rețelele sociale. Cantareața a vorbit cu fanii din comunitatea sa de pe Instagram despre bucuria de a trai miracolul vieții. Afla in randurile…

- Andreea Antonescu, jumatatea bruneta a trupei Andre, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca a devenit mamica pentru a doua oara. Cantareața a nascut tot o fetița, la 11 ani de la venirea pe lume a primei ei fiice, Sienna.

- Liberalii doljeni au transmis un mesaj de condoleante pentru familia fostului edil.„PNL Dolj a primit cu adanca tristețe vestea dispariției fostului primar al municipiului Bailești Costel Pistrițu (foto). Pierdem unul dintre cei mai buni primari pe care Doljul i-a avut. Un profesionist in administrație…