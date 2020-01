Stiri pe aceeasi tema

- De aproape un an, o braserie din centrul Pitestiului ofera gratuit in fiecare seara oamenilor sarmani mancarea nevanduta. La inchiderea programului, o sacosa cu diferite produse este agatata de usa braseriei, avand deasupra mesajul: „Daca ti-e foame”.

- Un mesaj emotionant a fost postat de jurnalistul Lucian Mandruta, la aflarea vestii cutremuratoare despre decesul Cristinei Topescu, prezentatoarea TV care a murit la 59 de ani. Lucian Mandruta este socat de disparitia Cristinei Topescu, jurnalista care a murit singura, desi o cunoastea o lume intreaga.

- Marcel Toader ar fi implinit azi varsta de 57 de ani. Din pacate, anul trecut s-a stins din viața. Ce mesaj emoționant a transmis public Maximilian, fiul regretatului afacerist? Mesajul emoționant al fiului lui Marcel Toader. Afaceristul ar fi implini 57 de ani Majoritatea oamenilor inca se bucura de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, in mediul online, un mesaj cu prilejul Anului Nou."Dragi romani, 2019 a fost anul victoriei democrației și al implicarii civice, cand am aratat tuturor ca suntem o națiune unita in jurul unor valori și idealuri comune. Am deplina incredere ca in acest…

- Cosmin Contra a transmis o scrisoare fanilor la încheierea mandatului de selectioner, în care îsi cere iertare pentru dezamagirea produsa. El subliniaza ca are mare încredere în noul staff tehnic al echipei nationale, pe care îl va sprijini neconditionat, transmite…

- ​​​Liviu Dragnea împlinește astazi 57 de ani și ramâne în închisoare dupa ce solicitarea sa de permisie a fost respinsa de conducerea Penitenciarului Rahova. Colegii sai de partid de la PSD Teleorman nu l-au uitat însa și i-au transmis un mesaj de felicitare. „Astazi…

- Este zi mare astazi penttru Dan Alexa. Antrenorul isi sarbatoreste ziua de nastere si schimba prefixul. Dan Alexa implineste 40 de ani, iar printre primele persoane care au stiut sa-i spuna La multi ani a fost si buna lui prietena, Anamaria Prodan.

- Liberalul Ioan Nasleu a anunțat, astazi, ca se leapada de prietenii sai de chefuri, interlopii Lucian Boncu, Alin Oița și ceilalți pe care in dedicația filmata in clubul de manele din Timișoara ii numea ”frații”, ”armata sa”. Anunțul a venit la 48 de ore dupa ce, intr-o postare pe Facebook, omul de…