Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre numirea lui Gabriel Vlase, fost deputat PSD, in fruntea SIE! Dragnea a dezvaluit ce sfat secret i-a dat lui Vlase, propus de Klaus Iohannis in fruntea Serviciului.”Sa aiba buna credința pe care a avut-o și sa faca instituția in care…

- Nunta mare intre doi cunoscuți jurnaliști din Romania. Ionela Nastase și Vlad Petreanu s-au casatorit. Ionela Nastase și Vlad Petreanu formeaza un cuplu de mulți ani. In urma cu cateva luni, cei doi au anunțat ca urmeaza sa se casatoreasca . Evenimentul a avut loc azi, iar primele imagini au fost facute…

- Roxana Dobre, partenera de viața a manelistului Florin Salam, a martueisit ca a avut probleme cu sarcina. Aceasta este gravida in opt luni și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Florin Salam formeaza un cuplu de mulți ani cu Roxana Dobre , femeia care i-a daruit doua fetițe. Roxana Dobre…

- Dan Constantinescu, pe numele de scena Dan Tutu, face stand-up doar de trei ani, insa aparitia sa la ”iUmor” a fost suficient de convingatoare pentru ca telespectatorii sa il trimita in marea finala de duminica, 27 mai, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Laura Catalina Barbu Cimpoeru, jurnalista din Constanta care a lucrat la NeptunTV si Telegraf, si-a petrecut ultimele zile din viata intr-un spital din Cluj, unde medicii au facut toate eforturile sa-i salveze viata. Din pacate, cancerul avansase prea mult si nu s-a mai putut face nimic pentru Laura.

- Dana Chera, ex-Grecu, a aparut sâmbata, 28 aprilie, pentru ultima data pe sticla, în postura de prezentatoare. Cel puțin pentru moment. Iar asta pentru ca intra în concediu de maternitate.

- Zi cu emoții puternice pentru cantareața Lidia Buble. Vedeta a spus ca totul se va intampla chiar in emisiunea iubitului ei, Razvan Simion. Lidia Buble, care a dezvaluit cum s-a amorezat de prezentatorul de televiziune Razvan Simion , are parte de una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Lidia…