- Medicul Raluca Alexandru, de la Spitalul de copii ”Grigore Alexandrescu” din București a avertizat ca, din ianuarie, la aceasta unitatea medicala au fost depistați peste 30 de copii cu sindrom inflamator multisistemic post-COVID, informeaza News.ro. Raluca Alexandru spune ca specialistii din spital…

- Cazul incurcarii corpurilor a doua persoane decedate, care s-a produs in ianuarie la Institutul Național de Medicina Legala (INML) din Capitala, este unul cu consecințe iremediabile. In timp ce aștepta repatrierea și organiza funeraliile, familia din Franța a aflat ca ruda decedata fusese deja incinerata…

- Un caz de-a dreptul revoltator a avut loc in Capitala, unde o copila de doar 12 ani a fost rapita și sechestrata de un barbat de 42 de ani. Familia fetei se revolta, iar vinovatul umbla liber, spunand ca minora l-a mințit. Despre ce a fost vorba, de fapt?

- Inca șapte persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus in cazul focarului de la școala din Capitala, unde a fost depistata noua tulpina britanica a Covid-19, informeaza Ministerul Sanatații.

- Un bebelus cu doua capete s-a nascut la Spitalul Elias din Bucuresti. Nou-nascutul a incetat din viata, la doar cateva ore dupa ce a venit pe lume. Cazul a fost urmarit de mai mulți profesori medici din Capitala. Parintii stiau de aceasta malformatie a fatului.

- Un barbat de 53 de ani, din Balteni, Conțești, a plecat sambata in Capitala și nu s-a mai intors. Post-ul Balteni: Barbat disparut in București, gasit de rude la INML. Familia cere explicații autoritaților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In luna august a anului acesta, Carmen Grebenișan a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Alex Militaru. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Carmen a vorbit despre planurile de nunta, dar și despre copii. De cațiva ani, Carmen locuiește in București, deși mulți dintre urmaritorii ei cred…