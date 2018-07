Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 7 IULIE 2018. Schimbare la orizont pentru siguranţa ta!

Dimineata porneste cu Luna in Berbec care se metamorfozeaza in Luna in Taur pana la finele zilei, deci pregateste-te pentru o zi mixta. Ceea ce stabilisei la nivel de intentii si schite, incepe sa se materializeze. Insa nu poti avea nimic… [citeste mai departe]