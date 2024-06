Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 5, prin intermediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 5, a organizat, la inceputul vacanței, o tabara la mare pentru copiii din centrele aflate in subordine.

- Data limita de depunere a ofertelor este 25 iunie 2024. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si a exprimat intentia, printr un anunt de publicitate, de a achizitiona servicii de dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor din cadrul proiectului "Tineri in…

- Angajații Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 2 au ieșit in strada, nemulțumiți de nivelul salariilor și de faptul ca nu le sunt acordate unele drepturi banești obținute in instanța de judecata. Protestatarii au manifestat in fața Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Acuzații grave la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului: mai multe fete dintr-un centru de plasament din sectorul 4 ar fi fost violate. Totul cu acordul unui angajat al Direcției care ar fi realizat o rețea de prostituție formata din copile aflate in plasament.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Salaj și Consiliul Județean Salaj au finalizat construcția a șase case de tip familial in localitațile Cehu Silvaniei, Mirșid, Inau, Var și Someș Odorhei. Destinate ocrotirii copiilor din sistemul rezidențial, casele fac parte dintr-un set…

- Directia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a incheiat un contract cu Fraher Distribution. Potrivit e licitatie.ro, societatea va furniza carne 19 loturi pentru prepararea meselor servite in centrele din cadrul DGASPC Tulcea. In urma procedurii de achizitie, se va incheia un…