Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a oferit persoanelor nevoiașe aflate in evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Eparhiei, 400 de pachete cu alimente neperisabile pentru sarbatorile de iarna.

- Miercuri, 20 decembrie, elevii din clasele a III-a B și a VII-a B a Scolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare au vizitat seniorii din Caminul Pentru Persoane Varstnice din Baia Sprie. ”Cu multa emoție in suflete, copiii au colindat și au inmanat cadourile atent alese, cumparate cu mult drag…

- Bucurie mare in familia Giovanei și a lui Sese! Caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa au anunțat astazi ca vor deveni din nou parinți, asta pentru ca fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara. Au dat vestea cea mare in ediția aniversara de la Antena Stars.

- Atenție la ce puneți in pachetele de sarbatori! Polițiștii de Frontiera austrieci verifica amanunțit pachetele cu mancare de Craciun trimise romanilor plecați la munca in strainatate de rudele din țara și le confisca. Dorul de casa și de bucatele tradiționale este potolit de pachetele cu bunatați trimise…

- Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman ” gazduiește maine, lansarea volumului „Ankhesenamon – Regina disparuta”, autor Anca Moldoveanu. Evenimentul va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, incepandu cu ora 17.00, in prezența invitaților: Dan Ionescu Marcel Carau, reprezentanți ai editurii Cristian…

- Timișorenii sunt invitați sa iși creeze coronițe speciale de Advent, dar și alte decorațiuni deosebite de Craciun, ocazie cu care pot ajuta familiile nevoiașe din județ. Totul, intr-un decor de poveste in Parcul Copiilor, la casuța cu pereți de sticla. Sunt doua sesiuni in care doritorii sunt așteptați…

- Bucurie mare la Lungulețu, unde prețul la varza a crescut de la inceputul lunii noiembrie. Se cauta varza pentru murat, iar printre cumparatori se afla nu doar romani, ci și bulgari, care prefera marfa producatorilor din Dambovița. De vreo saptamana, prețul a urcat la 1,5 lei/kg, dar producatorii nu…