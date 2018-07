Stiri pe aceeasi tema

- Maria Iordanescu, fiica generalului Anghel Iordanescu, i-a facut tatalui ei o surpriza de proporții. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat ca mezina familiei l-a facut pe ”Tata Puiu” sa izbucneasca in lacrimi dupa ce i-a dat o veste mare! (Promotiile zilei la monitoare) Generalul Anghel Iordanescu…

- "Am luat o infetie, nu se stie de unde a venit. Fac acum tratament cu antibiotice sa scap de stafilococul acesta. Inca nu am inceput recuperarea. Abia joia viitoare stiu daca am scapat. Faptul ca esti intr-un scaun cu rotile iti creaza un disconfort. Colegii m-au ajutat sunt colegii mei", a spus…

- Chiar daca destinul i-a furat toata puterea din picioare, la propriu, Andreea Nechita nu s-a lasat doborata la pamant de soarta. Și-a adunat toate puterile care i-au mai ramas, a pus mana pe carte și astazi este medic rezident.

- Celebrul artist Adrian Daminescu trece prin clipe grele, dupa ce socrul lui s-a stins din viața. Adrian Daminescu iși consoleaza soția, pe Daniela, care este pur și simplu ravașita dupa moartea tatalui sau.

- Magda Coman, celebrul model in scaun cu rotile, a impresionat o tarE intreagE cu povestea ei de viatE. Mai mult decat atat, puterea pe care a demonstrat-o de fiecare datE a insemnat o motivatie pentru multi oameni.

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anunțat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. “Cu profund regret anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Claire Holt, una dintre actrițele care are un rol principal in serialul cu vampiri „The Originals”, a ajuns din nou la spital. Medicii au operat-o din nou la piciorul stang, pe care și l-a rupt in urma cu mai bine de un an. Vedeta s-a lasat filmata atat inainte de a intra in sala de […] The post Claire…

- Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele sau real Vlad Irimia (41 de ani), a renunțat la Romania, in urma cu aproape un an. Celebrul rapper și-a implinit marele vis de a se muta in Spania, la Barcelona. El, soția lui, Mona, și cei trei copii ai lor vin acum in Romania doar in vizita. In continuare, Tataee…