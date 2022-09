Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin noua persoane, inclusiv trei copii, au murit dupa ce un zid s-a prabușit in urma ploilor abundente in statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei, a declarat vineri ministrul șef adjunct al statului, relateaza Reuters preluat de Rador.

Pompierii militari din Timis au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu care a pornit de la un autoturism si s-a extins la o casa.

Shoji Morimoto are ceea ce unii ar considera o slujba de vis: este platit sa nu faca aproape nimic, scrie Reuters.

Statele Unite sunt ingrijorate de planurile Indiei de a participa la exercitii militare comune cu Rusia, a declarat marti secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, informeaza Reuters preluat de agerpres.

Un juriu din Statele Unite a stabilit ca un fost angajat al Twitter este vinovat de spionaj pentru Arabia Saudita si familia regala conducatoare, a anuntat miercuri Departamentul de Justitie (DoJ) american, citat joi de DPA.

Pelerinii care se afla in Marea Moschee din Mecca, in Arabia Saudita, pot atinge și saruta din nou una dintre cele mai venerate relicve ale islamului, Piatra Neagra, amplasata in cladirea sacra Kaaba, potrivit BBC, scrie Mediafax.

Un livrator de pizza nu a stat pe ganduri cand a vazut o casa in flacari in Lafayette, Indiana, și a sarit sa salveze copiii din interior, potrivit BBC.

Trupul baiatului de 18 ani care s-a inecat sambata, in raul Moldova, a fost gasit duminica dupa-amiaza, iar sora lui, in varsta de 17 ani, care a fost scoasa din apa si resuscitata de catre echipajul de prim ajutor ajuns la fata locului a decedat ulterior la spital.