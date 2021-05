Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana crede ca atacuriele sale impotriva liderilor Hamas in Fașia Gaza vor determina cel mai probabil gruparea sa riposteze și sa-și reinnoiasca atacurile cu rachete asupra Israelului, informeaza The Times of Israel. Momentan presa nu a oferit mai multe informații pe acest subiect, iar…

- Lora apare de luni pana vineri pe micul ecran, la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV. Acolo, cantareața de 38 de ani afișeaza un ten perfect, un chip luminos, fara imperfecțiuni. Și-a spus acum secretul. Artista are mare grija de tenul ei, mai ales ca se machiaza zilnic pentru aparițiile pe micul…

- In fiecare an vedem pe Facebook si Instagram postari cu primele cirese din an. Cu primele capsuni n-am prea vazut, dar tot ni se pare o veste buna: a aparut prima productie din acest an de capsuni romanesti. Momentan, fructele aromate si parfumate se gasesc doar in serele amenajate. Au aparut primii…

- Trecerea la nivel cu calea ferata de pe Lucian Blaga ramane inca fara semaforizare. Șoferii tot vor avea de oprit la „crucea lui Andrei”. Dar traficul se va desfașura „ca-n palma”, pe ambele sensuri. Trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Lucian Blaga – provocarea șoferilor, de ani de zile.…

- Jandarmeria Romana a transmis, luni seara, ca nu pregateste interventia in forta la protestul din Capitala, intrucat nu au fost incidente care sa impuna o astfel de interventie. Jandarmii au infirmat, astfel, informatii vehiculate pe Facebook. Jandarmeria Romana anunta, luni seara, ca nu pregateste…

- Pe imaginile postate pe Facebook de Biserica romano-catolica Adormirea Maicii Domnului din orașul ucrainean Svaliava se vede cun barbatul intra in biserica și merge direct la cutia milei. Pune in buzunar maștile de protecție pe care biserica le pune la dispoziția enoriașilor, apoi iși dezinfecteaza…

- Smiley si Gina Pistol au devenit parinti, cantaretul anuntand ca fetita lor a avut la nastere 3,230 kilograme si 51 de centimetri, relateaza News.ro. "Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: “Am devenit parinti!”. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita…

- Bucurie mare in showbiz. Dupa ce Olguța Berbec a devenit mama pentru a doua oara, la inceputul lunii februarie, acum o alta artista de muzica populara se pregatește de venirea pe lume a primului ei copil. Indragita artista a oferit declarații in exclusivitate pentru Spynews.