- Aseara, ultimii semifinalisti din sezonul opt Romanii au talent au facut spectacol pe scena si au transmis foarte multa bucurie si emotie. Telespectatorii au avut parte de un show plin de culoare si stralucire, creat de cei 10 concurenti, care si-au prezentat cu incredere si determinare momentele pregatite…

- Romanii au talent, mai ales la scandal! S-a vazut, din plin, vineri seara, dupa ce PRO TV a anunțat ultimii doi finaliști de la ”Romanii au talent”! Pentru un loc in ultimul act al emisiunii-concurs au urcat pe scena 10 semifinaliști.Signature by Adrian Popița, Attila Toth, Analogic Mind,…

- Numarul de balet executat de micuța Bianca Badea a ajuns la inimile celor de-acasa, ea reușind sa adune cele mai multe voturi din partea publicului. Lupta pentru votul juriului s-a dat intre corul de copii UNISON și echipa Duo Romance, care au reușit, de asemenea, sa fie printre momentele preferate…

- Creșterea indicelui ROBOR nu este o grija pentru romanii care au credite, susține Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Deși nu neaga ca un ROBOR crescut inseamna rate mai mari, Adrian Vasilescu a declarat ca cele mai afectate sunt bancile care au…

- Castigatorul sezonului 2 Romanii au talent, Cristian Gog, nu are timp sa se plictiseasca. Mentalistul din Cluj, care si-a adjudecat trofeul de cel mai talentat roman in anul 2012, a dezvoltat o noua pasiune. Aflati totul din interviul pe care ni l-a acordat.

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Popescu Piedone. In urma cu puțin timp, fostului primar al sectorului patru a facut marele anunț conform caruia a devenit bunic.(CITEȘTE ȘI: CRISTIAN POPESCU PIEDONE A AJUNS DE NERECUNOSCUT!) In urma cu aproximativ o ora, fostul edil al sectorului patru a facut…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira. ”Romanii detin peste 14 milioane de carduri de sanatate, dintre care aproape doua milioane nu au fost inca activate de titulari”, potrivit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate…

- La Parohia "Sfinții Romani" din Pavia a avut loc al doilea Seminar cu Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano (LILT), cu tema „Sa ne alimentam sanatos pentru a preveni tumorile", Biserica Ortodoxa fiind ingrijorata de starea de sanatatea a romanilor care lucreaza in Italia.