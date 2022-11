Bucurie fără margini: Armata ucraineană a intrat în orașul Herson, după mai bine de jumătate de an de ocupație VIDEO Primii soldați ucraineni au intrat in orașul Herson dupa peste 6 luni de ocupație, inregistrarile video cu momentul aratand bucuria și emoția fara margini a localnicilor stranși sa ii intampine. Una dintre inregistrarile video distribuite pe rețelele de socializare arata ca ei au ajuns in fața cladirii administrative aflate in centrul orașului ocupat de forțele de invazie rusești in primele zile dupa declanșarea „operațiunii militare speciale” pe 24 februarie. Finally!Ukrainian army has reached the main town square of Kherson. Total victory! #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/abTKcf1dmG — (((Tendar)))… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

