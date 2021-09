Stiri pe aceeasi tema

- Suceveanca Ancuța Bodnar, campioana olimpica la canotaj, este și o extraordinara ambasadoare a Bucovinei. Ea fost prezenta, duminica, la evenimentul „Hora la Prislop”, acolo unde a mers impreuna cu familia sa. Ancuța Bodnar a purtat la acest eveniment o frumoasa ie tradiționala. ”Dupa ce s-a intors…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a avut un schimb taios de cuvinte cu un enoriaș care a constatat ca ”vremea țepelor de abia a inceput in Arhiepiscopia Sucevei și Radauților”. „Inaltpreasfintia Voastra, sunt unul din cei care s-au bucurat de anunțul facut: «vremea țepelor in ASR a trecut».…

- Aproximativ 100 de elevi din 14 județe participa pina joi, 29 iulie, la Olimpiada de Astronomie și Astrofizica a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava. Intr-un comunicat al USV se arata: „Organizata pentru a pune in valoare elevii capabili sa faca performanța in cadrul unei discipline care nu…

- Tineri interpreți și instrumentiști din intreaga țara participa in aceste zile la o noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, eveniment care se desfașoara la Campeni, in perioada 15 – 16 iulie 2021. Festivalul cuprinde și un concurs adresat interpreților de muzica…

- Clipe de coșmar pentru o mama din SUA care și-a gasit fiica de doar 11 ani moarta, in camera ei. Dupa decesul fetei, femeia inca șocata nu iși poate scoate din minte ultimele cuvinte pe care i le-a spus fiica ei inainte de a muri. Kayleigh Owens spune ca fiica ei era un copil extrem de iubitor și de…

- Deși parinții lui Fulgy, Viorica și Ionița de la Clejani, i-au luat mereu apararea fiului lor in toate scandalurile in care a fost implicat, se pare ca acum tanarul s-a razvratit și impotriva celor care i-au dat viața, noteaza click.ro. Intr-o filmare publicata in mediul online, acolo unde Fulgy iși…

- Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura structura de acest gen din Romania, se va desfașura in perioada 23-26 august 2021, in format hibrid. Participanții prezenți in Sibiu, dar și cei ce nu vor putea calatori vor dialoga și construi impreuna, prin soluții digitale, noi proiecte artistice și culturale.…

- Florile si plantele in general sunt lasate de natura pentru a ne bucura privirile si simturile, datorita mirosului lor parfumat. Cu toate acestea, pe langa cele obisnuite pe care le stim deja si pe care le vedem oriunde in curte admirandu-le de pe un mobilier de gradina sau chiar la florarii, exista…