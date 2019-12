„Bucuria Darului” – Zi de sărbătoare pentru 300 de persoane cu dizabilități din Alba Iulia Asociația „Filantropia Ortodoxa Alba Iulia” și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba au organizat, marți, 3 decembrie a.c., la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia, evenimentul „Bucuria Darului”, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați. La eveniment au participat peste 300 de persoane cu dizabilitați, precum și reprezentanți ai autoritaților publice județene și locale și ai unor organizații nonguvernamentale. In deschiderea evenimentului, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a adresat participanților cu un emoționant… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

