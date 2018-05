Stiri pe aceeasi tema

- Nu toata lumea are norocul sa aiba mulți bani sau cel puțin starea materiala pe care și-ar dori-o. Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care se vor imbogați in 3 ani și care vor atrage banii ca un magnet.

- Cluj-Napoca, oras in care apartamentele costa mai mult, pe metru patrat, decat in Capitala, egaleaza Bucurestiul la capitolul randamente aduse pentru investitori de spatiile comerciale moderne, un segment imobiliar din ce in ce mai atractiv pentru investitori si o piata ce inregistreaza cresteri…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Conceptul de Smart City a evoluat mult in Romania in ultimii ani, iar astazi au inceput sa apara bugetele dedicate, a declarat Eduard Dumitrascu, presedintele Asociatiei Romane pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM).

- Acesta va reuni in cadrul unei singure unitați medicale actualul spital Floreasca și Spitalul de Arși, precum și Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Peste cinci ani, in luna octombrie a anului 2023, Bucureștiul va avea un nou spital de urgența care va purta numele „Sfantul Vasile…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite intr-un accident grav produs miercuri intr-o benzinarie din Vaslui. In urma coleziunii, una dintre masini s-a rasturnat la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. DRUMURI INCHISE si miercuri: A2 si A4, raman blocate,…