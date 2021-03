Bucureștiul trece de 7,5 la mia de locuitori. Restricții drastice ar urma să intre în vigoare Gradul de infectare creste constant in Bucuresti si va atinge in aceasta saptamana 7,5/1.000, rata la care, teoretic, s-ar impune noi restrictii, printre care si interdictia de circulatie dupa ora 20.00. Medicii atrag atentia ca situatia va scapa de sub control daca nu se iau urgent masuri mai dure. Reacția medicilor vine dupa ce Capitala a mai facut, ieri, un pas spre rata de infectare la care, conform reglementarilor, se vor introduce noi masuri de restrictionare a circulatiei. Astfel, in Bucuresti s-a ajuns la o rata de infectare cu noul coronavirus de 7,06 la mia de locuitori, iar in zonele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

