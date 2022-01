Bucureștiul spre apropie de scenariul roșu. Incidența a ajuns la 2,57 la mia de locuitori Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti a ajuns luni, 10 ianuarie, la 2,57 la mia de locuitori. Potrivit DSP Bucuresti, incidenta imbolnavirilor in Capitala a ajuns la 2,57, valoare care nu a mai fost inregistrata de la sfarsitul lui noiembrie 2021. Duminica, valoarea acestui indicator era 2,17. Evoluția incidenței in București in ultima saptamana 10.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 2.57 9.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 2.17 8.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 1.76 7.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 1.42 6.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 1.14 5.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 1 4.01.2022… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București a scazut marți la 0,85 la mie, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Este cea mai mica valoare din 31 august incoace. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala a scazut duminica sub 1 la mie. Cum a evoluat rata de infectare in București in ultima luna…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, astazi, sub pragul de 1 caz la mia de locuitori. Duminica, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost de 0,98 cazuri la mia de locuitori.Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie: 16,54…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti a ajuns, luni, la 1,35 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost imregistrata pe 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. Duminica, incidenta…

- Rata de infectare Covid 19 in Capitala a scazut la 1,85 la mia de locuitori, anunța DSP București, pentru prima oara de la mijlocul lunii septembrie. Potrivit DSP București, incidența in Capitala este marți de 1,85 la mie, in scadere fața de luni, cand a fost raportata o rata de 1,95.…

- Potrivit DSP București, rata de incidența in Capitala a ajuns, astazi, la 2,87. Scaderea era cumva previzibila, avand in vedere ca ieri a fost raportata o incidența de 3,04.Cum a evoluat incidența COVID-19 in Capitala:22.11.2021 – ora 10:00 – valoarea de 3.3421.11.2021 – ora 10:00 – valoarea de 3.720.11.2021…

- Rata de incidența din Capitala a scazut, astazi, sub pragul de 3 la mie, ceea ce inseamna ca Bucureștiul intra in scenariul galben și ca restricțiile ar putea fi ridicate curand. Pentru aceasta, este necesara o noua ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența (CMSU). Potrivit DSP București,…

- Rata de infectare continua sa scada in București și a ajuns marți la 3.04, fața de 3,34 la mia de locuitori, conform datelor publicate de DSP. Este a 33-a zi consecutiva de scadere a incidenței cazurilor COVID-19 in București. In urma cu o luna, in 23 octombrie, rata de infectare in Capitala era 16,53.…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori in Capitala continua sa scada și a ajuns marți la 8,89, fața de 9,49 cu o zi in urma, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Rata de infectare in București a scazut luni sub 10 la mie. Incidența cazurilor COVID-19 in București…