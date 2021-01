Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,56 cazuri la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,45 la mia de locuitori. In zona rosie se mai afla judetul Timis, cu 4,24 cazuri la mia de locuitori, in…

- Capitala si trei judete raman in zona rosie Foto: Arhiva/ MApN Judetul Ilfov înregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,45 de cazuri la mia de locuitori, în scadere usoara fata de ziua precedenta. În zona rosie se mai afla…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,71 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,76 la mia de locuitori, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In zona rosie se mai…

- Pentru câteva zile, Clujul s-a situat în „zona galbena”, cu o incidența între 1,5 și 3. Totuși, astazi, 5 ianuarie 2021, județul a intrat din nou în „zona roșie”, ajungând la rata de 3,07 cazuri la 1.000 de locuitori.…

- In prezent, patru județe se afla in „zona roșie”, cu o rata de infectare de peste 3 cazuri la mia de locuitori, respectiv Ilfov (4,11), București (3,56), Cluj (3,07) și Timiș (3,02), informeaza, marți,...

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 5,95 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand a avut 6,24 la mia de locuitori, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Pe locurile urmatoare se situeaza Bucurestiul,…

- In municipiul Suceava, aflat in zona galbena, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de 2,70 la 2,54. Dintre municipiile din județ, in zona roșie, cu incidențe cumulate de peste 3 sunt Radauți, cu 3,49 și Vatra Dornei, cu 3,38. La Falticeni, rata e de 1,98, iar la Campulung, de 1,96. In zona…

- Numarul pacientilor cu COVID-19 la ATI a depasit, in premiera, 1.200 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Numarul pacienților cu COVID-19 care au nevoie de îngrijiri la terapie intensiva a depașit astazi, în premiera, 1.200. Raportarea de la prânz a autoritaților indica 7.753 de…