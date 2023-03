Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a inregistrat anul trecut un profit net de 44,38 milioane lei, in scadere de doua ori si jumatate, de la 112,91 milioane lei in 2021. Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2022 s-a ridicat la 1.805.525.618…

- Guvernul propune 9 motive pentru care investitorii straini ar trebui sa aleaga Moldova, a declarat premierul Dorin Recean, astazi, in cadrul Forumului Economic, cu genericul „Investiții, Dezvoltare, Integrare Europeana”. Peste 200 de companii din Republica Moldova, Romania, Polonia, precum și reprezentanții…

- Fata de primele noua luni din 2021, asiguratorii si-au dublat sumele pe care le tineau in depozite bancare, de la 619 mil. lei la peste 1,2 mld. lei in primele noua luni din 2022 pe zona asigurarilor generale, scrie Ziarul Financiar.

- „Investițiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea bugetului de stat și in creșterea economiei. Potrivit indicatorilor de profil, in trimestrul al treilea al anului trecut, investițiile au contribuit cu 3,8% in creșterea PIB, iar consumul – cu 2,5%. Dincolo de aceste…

- Cum sunt repartizate sumele din PNRR pentru construirea noilor spitale in raport cu populatia? Se dau urmatoarele date din Recensamantul populatiei Romaniei (2022), Principiile de implementare ale Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) si Obiectivele de Investitii aprobate…

- Din punctul de vedere al sursei capitalului investitorilor, pentru prima data in istoria pietei moderne, cea mai pare pondere au avut-o in 2022 investitorii romani, cu 52% din total, fiind urmati de cei din Africa de Sud (20%), Austria (10%) si Belgia (8,5%), potrivit analizei JLL Romania. In 2022,…

- Austria ramane singura țara care se opune aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen, potrivit surselor diplomatice. In ciuda asigurarilor date de autoritațile de la București, Viena invoca probleme in asigurarea securitații frontierelor externe, respingerea solicitantilor de azil si distribuirea acestora.…