Bucureştiul şi non-strategiile de dezvoltare regională Inaintea acestei serii de texte scurte pe care v-o propun astazi, doresc sa fac o precizare. Cand critic Bucurestiul, nici pe departe nu imi indrept privirea catre bucurestenii onesti, ci doar catre autoritatile centrale, ce asigura guvernanta nationala. Daca ar fi fost buna, nu as fi avut decat cuvinte de lauda. Dar e rea, iar impactul negativ al politicilor regionale duc la descompunerea din ce in ce mai accelerata a teritorialitatii noastre regionale. Romania, fiind o tara mult prea centralizata atat in raport cu caracteristicile spatiale geografice (tara plina de bariere, ce se dovedesc greu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

