Bucureștiul și Cluj-Napoca, în topul orașelor la comenzile online la fast food Rezultatele a trei platforme online de comandare mancare (Glovo, Tazz și Cora) arata ca pe primele doua locuri se plaseaza București și Cluj Napoca in topul la comenzile online la mancare, anunța monitorulcj.ro. Pe locurile urmatoare, vin Timișoara și Constanța. Clasamentul este ușor diferit in funcție de aplicație, dar primele patru locuri sunt disputate de cele patru mari orașe. Important este ca din spate vin cu putere și alte orașe ca Brașov, Iași, Constanța, Arad. Dar este și un top al preferințelor consumatorilor. Pe primul loc se afla produsele fast-food, burgerii pizza, șaorma, cartofii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

