Bucureștiul sărbătorește sosirea Torței Mondiale a Șahului Intr-un eveniment de excepție, Torța Mondiala a Șahului a ajuns in capitala Romaniei, fiind intampinata cu entuziasm de sute de oameni. Ceremonia a avut loc la Arcul de Triumf și a marcat un moment istoric, fiind prima data cand aceasta torța ajunge pe teritoriul Romaniei. Torța Mondiala a Șahului a calatorit prin diverse colțuri ale […] The post Bucureștiul sarbatorește sosirea Torței Mondiale a Șahului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

