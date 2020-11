Bucureştiul poate pierde organizarea EURO2021. UEFA ia în calcul organizarea turneului într-o singură ţară Campionatul European ar urma sa aiba loc anul viitor in 12 orase din 12 tari, printre care si Bucurestiul. Insa, jurnalistii de la Le Parisien scriu ca oficialii forului european iau in calcul posibilitatea ca turneul final sa se dispute intr-o singura tara, aceasta fiind Rusia, care dispune de infrastructura necesara dupa ce a organizat si Cupa Mondiala din 2018. Pentru organizarea meciurilor de la Bucuresti in conditii conforme cu standardele UEFA, autoritatile au construit trei stadioane noi - Stadionul Steaua (aproape finalizat), Stadionul Rapid (inca in lucru) si Stadionul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

