Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune ca primaria va organiza un referendum ca sa afle daca bucureștenii vor sau nu trotinete electrice in București. Bujduveanu a declarat ca din motive financiara referendumul ar putea avea loc odata cu alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalul mai susține ca in calitate de viceprimar general și de consilier PNL a elaborat regulamentul pentru folosirea trotinetelor. ”Ne intoarcem la cea mai buna forma de democrație și ii intreb direct pe bucureșteni, prin referendum, daca iși doresc sau nu trotinete electrice in regim self-service pe strazile…