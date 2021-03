Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. “Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar ca se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. Bucurestiul are o incidemta de 4,6 la mia de locuitori si 1031 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore.

- Bucureștiul ar putea intra in carantina de weekend, iar masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana viitoare, potrivit Antena 3. Antena 3 a obținut in exclusivitate informații despre masurile care se afla pe masa ministrului Sanatații. Masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…

- Un student in varsta de 22 de ani din București s-a aruncat de pe cladirea caminului in care locuia, dupa trei ore in care a stat pe acoperiș. La fața locului se aflau deja ambulanțele și negociatorii. La fața locului erau deja doua ambulanțe SMURD, gata sa intervina, insa, dupa mai bine de trei ore,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, va fi schimbat din funcție. Locul sau va fi luat de un membru PLUS. Viitorul prefect al Capitalei va fi liderul PLUS Sector 5, avocatul Alin Stoica. La imparțirea prefecturilor cu PNL și UDMR, Alianța USR PLUS a 'tras' Bucureștiul. Citește…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat, vineri, ca elevii din București vor incepe școala in scenariul galben, excepție vor face cinci unitați de invațamant care au comunicat diferite probleme. Traian Berbeceanu a dat asigurari ca unitațile de invațamant din Capitala au echipamentele de…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematrografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri a coborat…