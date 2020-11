Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a susținut azi o conferința de presa la sediul Primariei și a vorbit despre CSM București, clubul finanțat de PMB. Edilul spune ca, pana la vara, activitatea echipei de handbal nu va fi afectata. Ulterior, Primaria va face o analiza și va lua noi decizii, Nicușor…

- „Sfidarea suprema la adresa bucureștenilor: nici nu muncește, nici nu lasa pe alții...”, a reacționat Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, dupa ce Gabriela Firea, primarul înca în funcție, a postat o imagine cu ea în biroul din Primarie cu mesajul „Sunt tot aici”.Nicușor…

- Nicușor Dan a anunțat ca nu va putea prelua inca mandatul de primar general al Bucureștiului și nu va putea, astfel, depune juramantul in noua funcție deoarece mandatul i-a fost contestat de 52 de persoane, majoritatea foști și actuali consilieri PSD.

- Campania electorala a primarul ales al Capitalei a fost dusa mai mult in spațiul online. Nicușor Dan este un ”veteran” in ceea ce privește alegerile. De asemenea, Razvan Sandulescu, impreuna cu echipa sa, sunt ”veterinari” ai campaniilor electorale. Citește și: Nicusor Dan: "Sistemul in ceea…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri seara, la un post de televiziune, faptul ca exclude posibilitatea carantinarii Capitalei. Acesta a mai spus ca situația este grava, insa ține de fiecare in parte sa respectam masurile,

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, in contextul problemei alimentarii cu apa calda a Bucureștiului, ca nu se poate merge pe varianta montarii in fiecare casa a unei centrale termice pe gaz.„Nu se poate ca fiecare bucurestean sa isi monteze propria centrala. Distrigaz…

- Candidatul "dreptei" la Primaria Muncipiului Bucuresti, Nicusor Dan, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Muncipal.Nicusor Dan, candidat sustinut de PNL si USR PLUS pentru functia de primar al Bucurestiului, a inceput prin a spune ca "vreau in primul rand sa mulțumesc zecilor de mii de bucureșteni…