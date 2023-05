Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania mulțumește tuturor muzeelor din programul oficial, dar și entitaților prietene ale muzeelor, care s-au implicat in cea de-a 19-a ediție a Nopții Muzeelor. Evenimentul a conectat publicul cu nu mai puțin de 351 de spații muzeale și culturale din Romania și Republica…

- Mult-așteptata Noapte a Muzeelor deschide porțile instituțiilor de cultura, iar publicul se poate bucura gratuit de expozitii, evenimente culturale, experimente artistice, proiectii, prezentari, spectacole, ateliere, concerte și tururi interactive. Muzeul Județean Buzau a pregatit pentru ediția din…

- In 13 mai, Noaptea Muzeelor aduce peste 300 de evenimente intr-o ediție comuna Romania-Republica Moldova. La Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Muzeul Național de Arta și Muzeul Satului Banațean ofera intrare libera la expoziții și au pregatit cateva evenimente.

- In ultimii ani, mai multe zone de la noi din tara au fost incluse in topurile celor mai frumoase locuri de vizitat pentru amatorii de calatorie. Mai multi romani s-au mobilizat si au dat startul unei dezbateri aprinse. La final, dupa ce au fost numarate voturile internautilor, descoperim care este orasul…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi 27 aprilie Aethernativ, ora 21: Concert Paperjam – Gone with the gin. Ampm.fabric, ora 17: Unu Mai FAIN Ca Altu ATU Club, ora 22: Joia sarbeasca. Casa de Cultura a Studenților,…

- Se apropie sarbatorile, iar in Capitala vor fi organizate tradiționalele targuri de Paști. Acestea vor fi inaugurate in toate sectoarele Chișinaului, in perioada 8 - 24 aprilie, intre orele 7:00-19:00.

- Muzeul de Arta din Constanta va fi gazda unui triplu eveniment cultural, vineri, 10 martie, incepand cu ora 14:00. Este vorba despre vernisajul lucrarilor de arta care au fost donate institutiei constantene de pictorul Dimitrie Grigoras, lansarea albumului monografic "Dimitrie Grigoras . Ordinea clasica…

- Regulile nescrise ale destrabalarii cotidiene in volumul de povestiri „ Depravatul din Gorgani: alte 52 de ciudațenii ”, aparut de curand la ed. LITERA va fi prezentat publicului in premiera sambata, 4 martie, in cadrul Targului de Carte Gaudeamus. Sambata, 4 martie, incepand cu ora 14.00, in holul…