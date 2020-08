Bucureștiul, nou vârf de infectări cu coronavirus. Cum arată topul județelor afectate Bucureștiul a inregistrat astazi, 29 august, un nou varf de infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore: 241 de cazuri noi. In topul județelor afectate, pe locul 2 este Iași, urmat de Bihor și de Brașov.In topul infectarilor cu coronavirus pe județe, in ultimele 24 de ore, Bucureștiul conduce cu un numar de 241 de cazuri. Capitala este urmata de județele Bihor (61 de cazuri) și de Brașov (60 de cazuri).In continuare, niciun județ din Romania nu a raportat 0 cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore.Topul județelor din Romania afectate de coronavirus, astazi, 29 august Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

