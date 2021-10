Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune, intrebat daca va intra Bucureștiul in carantina, in condițiile in care rata de infectare a ajuns luni la 9,64 la mie și nu mai sunt paturi la ATI, ca nu se pune problema in acest moment, anunța Mediafax. „Nu s-a pus…

- „Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale care ar avea un impact major. La acest moment acest lucru nu s-a discutat”, a declarat, luni seara, Raed Arafat. ”Se evita carantinarea Capitalei, dar speram ca oamenii sa respecte masurile…

- O parte dintre protestatarii adunați in fața Guvernului Romaniei, cu pancarte, vuvuzele și steaguri in Piața Victoriei, sambata seara, in Capitala, au pornit in marș catre Palatul Cotroceni unde vor sa scandeze cu privire la masurile recente instaurate o data cu evoluția valului patru al pandemiei…

- Prefectura Bucuresti trebuia sa se intruneasca, prin lege, vineri, a explicat șeful DSU, Raed Arafat. Dupa noile decizii adoptate de Guvern sambata, Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti trebuie sa faca o noua sedinta.”Dupa ce se publica HG de sambata in Monitorul Oficial, Comitetul…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata, ceea ce inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-uri. Masurile au intrat in vigoare in urma deciziei…

- Capitala a intrat in Scenariul Rosu! De astazi, sambata, in Bucuresti va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-uri. Masurile au intrat in vigoare in urma deciziei luate vineri de catre Comitetul…

- Bucureștiul intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata, ceea ce inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- Bucureștiul va intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata. Asta inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…