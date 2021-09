Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala a ajuns astazi la 3,65 la mia de locuitori, in condițiile in care la 1 septembrie incidența cazurilor de COVID-19 era de 0,85 la mie, iar in 17 septembrie a fost depașit...

- Capitala se afla la un pas de carantina de week-end daca trendul infecțiilor se menține. Deja Timișoara este primul mare oraș din Romania unde va fi instituita carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, dupa ce rata de infectare a trecut de 4 cazuri de COVID la mia de locuitori,…

- Capitala se afla foarte aproape de a intra in scenariul roșu, asta deoarece gradul de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 2,91 la mia de locuitori. In urma cu o saptamana Bucureștiul a depașea 2 la mia de locuitori.

- Incepand de ieri, 17 septembrie, Bucureștiul a intrat in scenariul galben! Odata cu numarul alarmant de cazuri COVID-19 inregistrate pe zi, rata de infectare a ajuns de la 1,81 la 2,33, astfel autoritațile au fost nevoite sa introduca noi restricții. Iata care sunt masurile ce urmeaza a intra in vigoare…

- Județele Bistrița-Nasadu, Ilfov, Satu Mare, Timiș, dar și municipiul București au revenit in scenariul galben, rata de infectare fiind de peste doi la mia de locuitori. In aproape toate județele rata de infectare este in creștere. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de…

- Județele Bistrița-Nasadu, Ilfov, Satu Mare, Timiș, dar și municipiul București au revenit in scenariul galben, rata de infectare fiind de peste doi la mia de locuitori. In aproape toate județele rata de infectare este in creștere. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la…

- S-a impus carantina și intr-o localitate din Sibiu, fiind prima zona din județ in care se impun restricții din cauza ratei de infectare crescute. La acest moment, nu mai puțin de 11 arata scara infectarilor la mia de locuitori. Autoritațile locale anunța reguli dure in urmatoarea perioada.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat luni, a decis introducerea de restricții din cauza coronavirus in mai multe localitați din Timiș. Cea mai afectata este Secaș, unde se va aplica o carantina de noapte in weekend, iar magazinele se vor inchide la ora 18. UAT Secaș a fost trecuta…