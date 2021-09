Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei se resimte deja in Romania de cateva saptamani. Incidența de infectare in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Astfel, in aceste condiții Capitala urmeaza sa intre in scenariul galben. Asta inseamna ca revin anumite restricții printre care purtarea maștii…

- Autoritațile din Cluj se confrunta cu o creștere rapida a cazurilor de infectare cu SAR-COV-2, la nici doua zile de la festivalul UNTOLD unde in fiecare zi au avut acces circa 60.000 de spectatori. Deși masca a fost obligatorie, imaginile de la festival arata ca aceata a fost aproape inexistenta la…

- Comuna Cavadinesti din judetul Galati a intrat in scenariul rosu din cauza ratei mari de infectari COVID-19. Potrivit Prefecturii Galati, s-a inregistrat o incidenta de 3,58 de cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile.

- Inca o localitate din Romania are de suferit din cauza numarului crescut din dreptul persoanelor infectate. Autoritațile impun noi restricții pentru cei ai locului. Autoritațile impun noi restricții intr-o localitate din Romania: numarul cazurilor a crescut Autoritațile vin cu noi restricții in comuna…

- Autoritațile au impus restricții in comuna Feleacu din județul Cluj din cauza creșterii numarului de cazuri noi de COVID 19. Este a doua localitate in care se iau masuri antipandemice in ultima saptamana. Potrivit autoritaților clujene, in comuna Feleacu incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14…

- Autoritațile au impus restricții in comuna Feleacu din județul Cluj din cauza creșterii numarului de cazuri noi de COVID 19. Este cea de-a doua localitate in care se iau masuri antipandemice in ultima saptamana.

- Groenlanda a introdus noi restrictii din cauza unei situatii COVID-19 descrisa drept "critica" de catre premierul insulei arctice, a informat presa locala, potrivit DPA. Locuitorii acestui teritoriu autonom danez trebuie sa poarte de acum masti sanitare in magazine si in transportul public,…

- Indonezia se confrunta cu o criza acuta de oxigen in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut accelerat, din cauza variantei Delta. Tara a modificat, incepand de marti, regulile de intrare pentru turisti.