Bucureștiul iese din scenariul roșu. Restaurantele, cazinourile, teatrele și cinematografele, deschise de luni Rata de infectare din București a scazut, vineri, sub 3 la mie. Bucureștiul indeplinește astfel condițiile pentru a intra in scenariul galben, ceea ce presupune relaxarea restricțiilor. Totuși, autoritațile nu vor lua o decizie vineri, ci abia peste cateva zile. Este posibil ca, incepand de luni, o parte din restricțiile din București sa fie ridicate,

