- Liga Campionilor si Liga Europa a Campionatelor Cluburilor Europene de Judo vor fi organizate anul acesta, simultan, la Bucuresti, in perioada 7-9 decembrie, potrivit unui anunt al Uniunii Europene de Judo (EJU). Cele doua competitii sunt organizate in parteneriat cu Federatia Romana de Judo si Primaria…

- CSM București are planuri mari pentru noul sezon la handbal feminin. “Tigroaicele” țintesc titlul național, Cupa și Liga Campionilor, trofeu pe care și l-au adjudecat in 2016. Din iulie, campioanele Romaniei au un antrenor nou, suedezeul Magnus Johansson, venit in țara noastra cu ambiția de a cuceri…

- Supercupa Romaniei 2018 la handbal. Sambata: Dinamo – Dobrogea Sud Constanța și CSM București – SCM Rm. Valcea. ACTUALIZARE 24 august. Meciurile din Supercupa, Dinamo – HC Dobrogea Sud (sambata, 25 august, de la ora 18.00) și CSM Bucuresti – SCM Ramnicu Valcea vor fi in direct la TVR 1 si TVR HD. ACTUALIZARE…

- Un teren de fotbal la dimensiuni standard, cu gazon natural și tribune, precum și un complex sportive cu numeroase facilitați vor fi realizate de Primaria Sectorului 4 și Federația Romana de Fotbal, ca urmare a unui parteneriat aprobat, recent, de Consiliul Local al Sectorului 4, pentru dezvoltarea…

- Returul dintre Malmo FF și CFR Cluj s-a incheiat la egalitate (1-1) și campioana Romaniei a ieșit din cea mai importanta competiție europeana, dupa eșecul din tur (0-1, la Cluj). In Suedia CFR-ul a facut un joc mult peste cel din manșa intai, a avut și cateva ocazii bune de a marca, a reușit un gol…

- "Bucurestiul este capitala din Uniunea Europeana cu cel mai mare risc de dezastru seismic. Daca stati sa va ganditi, multi erati nascuti in 1977, cand ultimul mare cutremur a lovit Bucurestiul si au murit 1.500 de persoane. Daca un cutremur similar s-ar produce astazi, numarul deceselor va depasi…

- In ziua istorica in care SUA și-au inaugurat ambasada din Ierusalim, Uniunea Europeana nu a putut sa-i dea lui Donald Trump o lovitura de imagine pentru ca Bucureștiul, Praga și Budapesta au facut front comun in favoarea Israelului