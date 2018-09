Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana de Judo si Federatia Romana de Judo au ajuns la un acord pentru ca Bucurestiul sa gazduiasca Liga Campionilor si Liga Europa la feminin si masculin, in perioada 7-9 decembrie 2018. Potrivit informatiilor, competitiile se vor desfasura in Sala Polivalenta.

- Liga Campionilor si Liga Europa a Campionatelor Cluburilor Europene de Judo vor fi organizate anul acesta, simultan, la Bucuresti, in perioada 7-9 decembrie, potrivit unui anunt al Uniunii Europene de Judo (EJU). Cele doua competitii sunt organizate in parteneriat cu Federatia Romana de Judo si Primaria…

- Echipa naționala a României de tenis masculin revine la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, în acest sfârșit de saptamâna, pentru a disputa meciul cu Polonia, din Cupa Davis - turul 3 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa. Meciul cu Polonia se va juca pe zgura,…

- Federația Romana de Triatlon anunța astazi ca ediția din 2019 a Campionatelor Europene de Winter Triathlon va avea loc, in premiera, in Romania, la Cheile Gradiștei, in 22-24 februarie. “Anul 2019 este anul in care medaliile importante din triatlonul European se decerneaza in Romania. Suntem onorați…

- Federația Romana de Tenis și Primaria Cluj-Napoca anunța ca intalnirea de Cupa Davis by BNP Paribas dintre Romania și Polonia, din turul 3 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, se va juca la Cluj-Napoca. Meciul se va juca pe zgura și se va desfașura in perioada 15-16 septembrie 2018. ”Ma bucura faptul…

- Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SOx), in intervalul 2015-2016, cea mai mare parte fiind in sectorul energetic. Cu toate acestea, Romania ramane unul dintre cei mai poluanți membri ai Uniunii Europene (UE). De altfel, in luna mai…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a aprobat din sezonul 2018/2019 al Ligii Campionilor si al Europa League a patra schimbare de jucatori in cazul meciurilor in care se ajunge la prelungiri, relateaza Reuters. FIFA a aprobat deja utilizarea unui al patrulea jucator de rezerva in meciurile cu prelungiri…

- Banca Mondiala (BM) vrea sa implementeze in Romania un proiect in valoare de 465 milioane de dolari pentru ajutor in caz de dezastre, in conditiile in care Bucurestiul este capitala din Uniunea Europeana cu cel mai mare risc de dezastre, iar 70-80% din PIB-ul tarii este produs in zone expuse seismic.