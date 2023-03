Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Romania anunța ca nu va permite Ucrainei sa efectueze lucrari de dragare la canalul Bastroe pentru ca e pus in pericol ecosistemul Deltei Dunarii, iar MAE va notifica Comisia Europeana pe aceasta tema, ambele nave de dragare ucrainene erau joi in funcțiune, așa cum arata siteul marinetrafic.com:…

- Zalau, 15 februarie 2023 – TenarisSilcotub, cel mai important producator de țevi din oțel fara sudura de diametre mici din Romania, gazduiește evenimentul Environment Awareness Day. Obiectivele principale ale acestei intalniri sunt creșterea gradului de conștientizare in randul furnizorilor strategici…

- Centralismul si relatia cu „filiera ardeleana". In prima parte a acestui text, puneam in discutie discrepanta completa intre perspectiva UE de alocare a fondurilor europene - in spiritul stergerii disparitatilor, a cresterii coeziunii sociale, economice, teritoriale - si mecanismul intern de distribuire…

- Selecționata Under 21 și-a aflat joi adversarii din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2025, gazduit de Slovacia, in urma tragerii la sorți de la Nyon, Romania a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. Fii la curent cu cele…

- Curse Wizz Air spre Antalya cu doar 119 lei, de pe aeroportul Iași: Compania anunța primele sale zboruri din Romania spre Turcia Compania Wizz Air a anunțat joi lansarea primelor sale zboruri din Romania spre Turcia. Acestea vor lega Bucureștiul, Iașul și Cluj-Napoca de Istanbul și Antalya. Potrivit…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Romanii insa nu mai tac si nu mai rabda. Cu toate indemnurile unor tradatori, boicotul de jos in sus continua. Si sper ca dupa emisiunea de astazi, corul celor care cer nationalizarea Petrom sa fie si mai mare. Pentru ca astazi o sa va arat exclusiv cum s-a vorbit despre spagile date la privatizare…

- Cartea a intrat recent pe piața din SUA. ”De la lumesc la divin. Totul merge in acest roman” este titlul sub care New York Times publica o cronica despre ”Solenoid”, cartea lui Mircea Cartarescu, descrisa drept ”un studiu nesfarșit de ciudat al existenței și al dorinței de a ieși din ea”. Romanul ”Solenoid”…