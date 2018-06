Bucurestiul este Capitala Internetului pentru 2 zile, saptamana viitoare. iCEE.fest 2018 in cifre, inainte de oprirea vanzarii biletelor

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul local al firmei de avocatura globale Clifford Chance a format un grup dedicat industriei FinTech. Clifford Chance Badea, biroul local al firmei de avocatura globale Clifford Chance, si-a extins expertiza in domeniul tehnologiei, infiintand un grup dedicat segmentului FinTech, in…

- nteractive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la Bucuresti avand pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendințe in digital si tehnologie. Anul acesta, organizatorii propun…

- Anul acesta, organizatorii propun nu mai puțin de 9 linii principale de conținut – agenda completa e aici - si aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care vor susține prezentari si workshopuri, la care se adauga speakeri si traineri independenți, cunoscuți in intreaga lume. Printre ei:…

- Numarul investitorilor in proprietati imobiliare, care achizitioneaza apartamente pentru a le inchiria ulterior, a crescut in perioada 2016-2018, majoritatea fiind oameni de afaceri romani, care cumpara portofolii mici, de unul sau doua apartamente de doua camere, in conditiile in care randamentele…

- Universitatea din Pitesti a organizat in corpul central, Atrium, o noua editie a Targului de Joburi, Internship-uri și Stagii de Practica pentru studenți și absolvenți. Sute de studenti sau masteranzi ai univeritatii au avut prilejul de discuta direct cu angajatorii cei mai importanti din Arges despre…

- Joi, 17 Mai 2018, in intervalul orar 10.00 – 16.00, in corpul central al Universitații din Pitești se desfașoara Targul de Joburi, Internship-uri și Stagii de Practica pentru studenți și absolvenți. Deschiderea oficiala a evenimentului este la ora 11.00 in Cladirea centrala – Atrium. Acest eveniment…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit zeci de site-uri falsificate credibil, care pretindeau ca sunt site-uri de investiții in ICO – initial coin offering asociate serviciului de mesagerie Telegram. Multe dintre aceste site-uri par sa aparțina aceluiași grup. Doar intr-unul dintre cazuri, au fost…

- Conferinta Focus on GDPR – The Impact on the Romanian Business Market, organizata de Idea Events împreuna cu Asociatia Together for a Better Tomorrow, va avea loc în data de 29 martie, la Hotel Athenee Palace Hilton București. O discutie aplicata, dublata de un workshop, pe diverse…