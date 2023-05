Stiri pe aceeasi tema

- Doua evenimente publice modifica peste 30 de linii de transport in comun din București, in acest sfarsit de saptamana. Este vorba despre „Cros și Semimaraton Internațional" și „Food Truck Festival - on Kiseleff".

- Doua evenimente gazduite in week-end in Capitala, „Cros și Semimaraton Internațional” și „Food Truck Festival – on Kiseleff, vor produce o serie de modificari ale liniilor de transport in comun din București. De asemenea, traficul rutier va fi restricționat pe o artera importanta. „In acest weekend,…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 29 aprilie – 1 mai 2023, ora 09:00-19:00, in scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” pe aleea adiacenta str. A. Pușkin, se va desfașura un targ al meșterilor populari, cu comercializarea articolelor meșteșugarești și de artizanat.

- De vineri, de la miezul nopții, intra in vigoare restricții rutiere intre Drumul Gura Badicului și Drumul Gura Racului, din Capitala, pentru reparații la linia de cale ferata industriala. Restricțiile sunt in vigoare pana in noaptea de duminica spre luni.Brigada rutiera anunța ca vor fi restricții…

- Raportat la suprafața, Bucureștiul are cel mai puțin spațiu verde din toata Romania, avertizeaza activiștii pentru mediu, care propun o Centura Verde pentru Capitala, pe modelul Vienei sau al marilor orașe din Marea Britanie. In Vestul Europei, proiectul centruilor verzi nu contribuie doar la un peisaj…

- PSD și Gabriela Firea au cele mai mari cote electorale in București, potrivit unui sondaj intern al PNL. Increderea in Gabriela Firea este mai mare decat a oricarui liberal testat, actualul ministru PSD fiind cotat cu 37% la acest capitol, urmata de Robert Negoița, cu 36% și Nicușor Dan, cu 25%. Dintre…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca, in preajma sarbatorii Paștele Blajinilor va fi interzis accesul transportului privat pe teritoriile cimitirelor din capitala. Totodata, I.M. „Combinatul Servicii Funerare” indeamna cetațenii sa efectueze activitațile de salubrizare a mormintelor pe teritoriile…

- Bucurestiul a ajuns pe harta mondiala a oraselor vizitate expres pentru expozitiile de arta, iar asta inseamna ca traseele care aduc operele din diverse parti ale lumii catre Capitala sunt parte din trasee secrete, pazite de forte de ordine si organizate la minut. O astfel de expozitie care reuneste…