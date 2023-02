Stiri pe aceeasi tema

- Principalele motoare economice ale cresterii de 4,8% din 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul, arata datele regionale comunicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Principalele motoare ale cresterii economice din Romania in anul 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul. Cele doua judete si Bucurestiul fac, cumulat, o treime din PIB-ul Romaniei si au crescut cu 6-8%, arata datele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).„Bucurestiul ar trebui sa…

- Principalele motoare economice ale cresterii de 4,8% din 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul, arata datele regionale comunicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Cele doua judete si Bucurestiul fac, cumulat, o treime din PIB-ul Romaniei si au crescut cu 6-8%. „Bucurestiul…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza o incetinire a cresterii economiei la 2,8% in acest an, de la 4,9% in anul precedent, si o rata a inflatiei de 8% la sfarsitul anului, in scadere de la 16,4% la finalul anului 2022.

- Piața materialelor de construcții din Romania a cunoscut o creștere rapida, pe masura ce țara construiește mai multa infrastructura și iși extinde economia. Specialistii se așteapta ca aceasta piața sa aiba o evoluție ascendenta, cu +8,4% in 2023, potrivit unui raport realizat de Comisia Naționala de…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES . In perioada…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), relateaza Agerpres. In perioada…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,828 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (-459.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…