Bucureștiul care stă să cadă la cutremur: barajul Ciurel, un sfert din clădiri, o treime din spitale Bucureștiul este cea mai vulnerabila zona in caz de cutremur din Romania, avand un nivel ridicat de expunere seismica, se arata intr-un raport al Curții de Conturi. Harțile seismice indica faptul ca parți mari din teritoriul țarii sunt puternic seismice . Cutremurele majore din Vrancea se produc de obicei la adancimi mari și aceasta face ca aria afectata sa cuprinda suprafețe vaste, peste 60% din populație fiind localizata in zonele cu risc seismic puternic . Amplasarea Bucureștiului pe harta seismica in proximitatea zonei de rupere și faptul ca este și cea mai mare aglomerație urbana din țara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Capitala, complet descoperita in fața unui cutremur. Un raport al Curții de Conturi despre eficiența și eficacitatea programelor și masurilor intrepreinse in scopul prevenirii, raspunsului și inlaturarii efectelor unui cutremur major in București cuprinde peste 300 de constatari care reflecta deficiențe…

- Seismicitatea din țara noastra este grupata pe mai multe zone epicentrale. Este vorba despre Vrancea, Fagaraș-Campulung, Banat, Crișana, Maramureș și Dobrogea de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- La aproape 46 de ani de la cutremurul din ‘77, starea infrastructurii de sanatate din Romania lasa mult de dorit in ceea ce privește capacitatea de raspuns la un cutremur de magnitudinea celor care au avut loc in Turcia. Spitalele care deservesc mii de oameni, la un seism de magnitudine 7,5, s-ar prabuși…

- De asemenea, profesorul Marmureanu a declarat ca nu a mai vazut vreodata ca o zona sa fie lovita de un cutremur de peste 7,5 pe Richter la scurt timp dupa un cutremur asemanator."Sincer sa va spun, nu am mai vazut asa ceva ca dupa un cutremur mare sa avem altul tot atat de mare dupa cateva ore. Eu am…

